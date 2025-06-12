Кравцов рассказал, когда закончит карьеру в сборной
Бывший капитан готов помочь команде
около 2 часов назад
Бывший капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов высказался о мотивации продолжать карьеру после травмы.
По информации ФБУ, баскетболист, который уже имеет финансовую стабильность, заявил, что его главной целью является выступление за национальную команду.
"Пока меня вызывают в сборную. Когда закончу выступать за нее, это будет означать конец и клубной карьеры".
Кравцов выразил готовность помочь сборной летом, хотя решение зависит от тренерского штаба во главе с Айнарсом Багатскисом, с которым он еще не общался.
"Тренер будет формировать состав и решать, кого приглашать. Я готов — это моя главная мотивация".
В августе сборная Украины стартует в предквалификации чемпионата мира-2026 в группе А.
Напомним, Кравцов оценил перспективы Максима Кличко.