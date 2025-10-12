Лейкерс втратили Леброна Джеймса на значительно более длительный срок
Звездный баскетболист пропустит матч-открытие сезона
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс из-за травмы ягодичных мышц пропустит 3-4 недели и не сыграет в начале сезона 2025/26 регулярного чемпионата НБА, сообщает инсайдер ESPN Шемс Чарания.
Звездный баскетболист впервые в карьере пропустит матч-открытие сезона в рекордный 23-й год в лиге. Отметим, что изначально были ожидания, что Леброн не сыграет только в матчах «предсезонки» Национальной баскетбольной ассоциации.
Напомним, что Джеймс приближается к двум рекордам НБА.