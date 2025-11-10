Владимир Кириченко

Украинский центровой мадридского Реала Алексей Лень провёл свой первый матч за мадридскую команду в чемпионате Испании.

В игре с Ховентутом (80:75) Алексей провел на площадке 12:32 минуты. За это время он набрал 12 очков, сделал 1 подбор, 1 ассист и 1 блок-шот. Он реализовал 5/6 двухочковых и 2/4 со штрафных.

Напомним, 32-летний Лень дебютировал за Реал в матче Евролиги против Барселоны, однако тогда результативными действиями не отличился.

Тем временем, украинец Святослав Михайлюк установил рекорд результативности в НБА.