Михайлюк сменил игровой номер в Юте
Украинский легионер Джаз решил сделать обновление
около 2 часов назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк теперь будет выступать в своей команде под номером 10.
Ранее он играл под 19-м номером, который теперь принадлежит Эйсу Бейли.
28-летний Михайлюк в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых набирал в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2 асиста.
18-летнего Бейли Джаз выбрали под 5-м номером на драфте.
Напомним, ранее сообщалось, что Михайлюк может покинуть Юту.