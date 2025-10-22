Назван найвисокооплачиваемым игроком НБА 2025 года
Им оказался Стефен Карри
около 1 часа назад
Определен рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА в 2025 году.
Лидером списка стал разыгрывающий Голден Стейт Уорриорз Стефен Карри, чей общий годовой доход составил $159,6 млн, учитывая зарплату и рекламные контракты вне площадки.
В первую десятку также вошли:
Стефен Карри (Голден Стейт Уорриорз) — $159,6 млн
Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) — $137,6 млн
Кевин Дюрант (Хьюстон Рокетс) — $104,3 млн
Яннис Адетокумбо (Милуоки Бакс) — $99,1 млн
Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс) — $79,1 млн
Энтони Эдвардс (Миннесота Тимбервулвз) — $65,6 млн
Джоэл Эмбид (Филадельфия Сиксерс) — $65,2 млн
Джимми Батлер (Голден Стейт Уорриорз) — $65,1 млн
Шей Гилджес-Александер (Оклахома-Сити Тандер) — $63,3 млн
Никола Йокич (Денвер Наггетс) — $63,2 млн
Рейтинг был обнародован североамериканским порталом Boardroom со ссылкой на данные Forbes.
