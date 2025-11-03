Олег Гончар

Чемпионы НБА Оклахома-Сити Тандер в матче против Нью-Орлеан Пеликанс одержали разгромную победу 137:106.

В этом сезоне их рекорд состоит из семи побед подряд без поражений. В прошлом году Тандер также начали с семи побед, что вошло в историю.

По данным пресс-службы НБА, всего две команды ранее достигали такого: Бостон Селтикс в 1963/64 и 1964/65 годах (11 побед в начале) и Хьюстон Рокетс в 1993/94 и 1994/95 (по 9). Обе пары сезонов завершились титулами.

Шай Гилджес-Александер стал мотором игры в последнем матче, набрав 30 очков, 7 ассистов и 2 подбора — это его 79-я игра подряд с 20+ очками, что сравнялось с рекордом Оскара Робертсона.