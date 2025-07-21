Олег Гончар

Американская звездная ветеран Крис Пол подписал контракт с Лос-Анджелес Клипперс на сезон 2025/2026, который станет последним в его карьере.

О переходе сообщил журналист Шемс Чарания в своём Twitter.

Крис выбрал Клипперс среди нескольких команд-претендентов. Ранее он уже играл в этой команде с 2011 по 2017 годы.

В прошлом сезоне 40-летний разыгрывающий сыграл все 82 матча за Сан-Антонио Спёрс, демонстрируя среднюю статистику 8,8 очка, 3,6 подбора и 7,4 передачи за игру.

Для него это будет 21-й сезон в НБА.

Другой ветеран Дэмиан Лиллард возвращается в родной Портленд на долгосрочный контракт.

Напомним, ранее в Бостоне рассказали, что думают об украинском защитнике Максиме Шульге.