Противник Украины в отборе на ЧМ-2027 получил нового тренера
Главным тренером сборной Испании стал Чус Матео
около 1 часа назад
Испанская федерация баскетбола объявила о назначении Чуса Матео главным тренером национальной команды. Контракт рассчитан на 4 года — до 2029 года.
56-летний тренер ранее работал в Реале, который уволил его в конце прошлого сезона. Матео сменит на посту Серджио Скарьоло.
Уже в феврале следующего года испанцы под руководством Матео встретятся с Украиной в отборе на чемпионат мира.
