Олег Гончар

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Остин Ривз отклонил максимальный контракт на четыре года на сумму 89,2 млн долларов, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Ривз рассчитывает на больший контракт в 2026 году как неограниченно свободный агент.

Ривз готовится к третьему году контракта, за период которого он в общем получит 53,8 млн долларов.

Игрок еще имеет опцию игрока на 2026-27 год на 14,9 млн долларов, которую, вероятно, отклонит, чтобы выйти на рынок свободных агентов, где может получить 30 млн долларов в год.

В сезоне 2024/25 Ривз сыграл 73 матча, набирая 20,2 очка, 4,5 подбора, 5,8 ассиста за игру. В плей-офф результативность баскетболиста снизилась, так как он получил травму.

Ривз хочет остаться с Лейкерс на всю карьеру, но стремится максимизировать заработок. С ростом потолка зарплат (154,6 млн долларов с сезона 2026/27) он может получить до 42,5 млн долларов в год.

Лейкерс видят в Ривзе, Джеймсе и Дончиче лидеров команды, но у Остины намного меньшие заработки.