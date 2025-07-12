Скапинцев дебютировал за Портленд в Летней лиге НБА
Центровой провел 16 минут на площадке и помог уверенно победить
около 3 часов назад
Дмитрий Скапинцев забил данк за Портленд
Украинский центровой Дмитрий Скапинцев получил игровое время в Летней лиге НБА, где его Портленд Трэйл Блэйзерс разгромил Голден Стэйт Уорриорз со счетом 106:73.
24-летний украинец провел на площадке 16 минут, набрал 4 очка (1/3 двухочковые, 0/1 трехочковые, 2/2 штрафные), сделал 3 подбора, отдал 2 передачи, поставил 2 блок-шота, один раз потерял мяч и собрал 5 фолов. Его показатель эффективности составил +15.
Самым результативным игроком Портленда стал Райан Руперт с 23 очками.
Следующий матч Портленд сыграет 14 июля против Филадельфии в Лас-Вегасе.
Напомним, ранее в Летней лиге НБА дебютировал за Бостон Максим Шульга.