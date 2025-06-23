В НБА достигли исторического рекорда — семь сезонов и семь новых чемпионов
Оклахома победила Индиану 4–3 в финале, а Шай Гилджес-Александр стал MVP
около 1 часа назад
Оклахома-Сити Тандер одержала победу над Индианой Пэйсерс в седьмом матче финальной серии плей-офф НБА со счетом 103:91, выиграв серию 4-3, сообщает ESPN.
Оклахома впервые стала чемпионом НБА. Этот титул сделал Оклахому седьмым подряд новым чемпионом НБА, начиная с 2019 года.
Это достижение является уникальным рекордом в истории лиги. Ранее подобная серия была зафиксирована лишь в период 1975–1980 годов.
Победителями последних семи сезонов стали: Торонто Рэпторс (2019), Лос-Анджелес Лейкерс (2020), Милуоки Бакс (2021), Голден Стэйт Уорриорз (2022), Денвер Наггетс (2023), Бостон Селтикс (2024) и Оклахома-Сити Тандер (2025).
Лидер Тандер Шай Гилджес-Александер, признанный MVP финала, набрал 29 очков и сделал 12 передач в решающей игре, и повторил рекорд Леброна Джеймса.
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