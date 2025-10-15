Олег Гончар

36-летний звездный разыгрывающий и MVP НБА 2017 года Расселл Уэстбрук договорился о контракте с Сакраменто, сообщил его агент Джефф Шварц для ESPN.

Соглашение рассчитано на один год стоимостью 3,6 млн долларов, что является ветеранским минимумом. Документы будут подписаны на этой неделе.

Уэстбрук, который начал карьеру в Оклахома-Сити (2008–2019), получил титул MVP в сезоне 2016/2017. В прошлом сезоне в Денвере он сыграл 75 матчей регулярного чемпионата, набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 27,9 минуты.

В плей-офф его показатели составили 11,2 очка, 4,4 подбора и 4,6 передачи за 88 игр в целом.

Сакраменто, которые в прошлом году заняли 9-е место в Западной конференции, нуждаются в усилении на задней линии.

Напомним, ранее стало известно, что Леброн Джеймс испортил карьеру Уэстбрука.