Вестбрук подписал контракт с Сакраменто
Легендарный разыгрывающий присоединяется к участнику последнего плей-офф
7 минут назад
36-летний звездный разыгрывающий и MVP НБА 2017 года Расселл Уэстбрук договорился о контракте с Сакраменто, сообщил его агент Джефф Шварц для ESPN.
Соглашение рассчитано на один год стоимостью 3,6 млн долларов, что является ветеранским минимумом. Документы будут подписаны на этой неделе.
Уэстбрук, который начал карьеру в Оклахома-Сити (2008–2019), получил титул MVP в сезоне 2016/2017. В прошлом сезоне в Денвере он сыграл 75 матчей регулярного чемпионата, набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за 27,9 минуты.
В плей-офф его показатели составили 11,2 очка, 4,4 подбора и 4,6 передачи за 88 игр в целом.
Сакраменто, которые в прошлом году заняли 9-е место в Западной конференции, нуждаются в усилении на задней линии.
Напомним, ранее стало известно, что Леброн Джеймс испортил карьеру Уэстбрука.