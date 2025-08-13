Олег Гончар

Владелец клуба НХЛ Каролина Харрикейнз Том Дандон заключил сделку о покупке баскетбольного клуба НБА Портленд Трэйл Блэйзерс на сумму, превышающую 4 миллиарда долларов. Об этом сообщил инсайдер Шемс Чарания.

В настоящее время команда принадлежит трастовому фонду Пола Аллена, который умер в 2018 году. Ранее в прессе появлялись слухи о возможной смене владельца Блэйзерс. Согласно информации Sportico, клуб останется в Портленде, штат Орегон.

Ожидается, что сделка станет одной из самых дорогих в истории НБА, но уступит нынешним продажам Лейкерс и Селтикс. Процесс продажи, который длится до конца сезона 2025/26, возглавляют Allen & Co и юридическая фирма Hogan Lovells, а все доходы пойдут на благотворительность, как того желал Пол Аллен.