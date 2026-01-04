Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова официально вернулась в состав турецкого Мерсина — это уже третье возвращение игрока в клуб за карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Мерсина.

Детали контракта не разглашаются.

С начала декабря Ягупова уже дважды меняла команды: сначала покинула испанскую Валенсию, а потом краткосрочно выступала за сербскую Црвену Звезду в Еврокубке. Для Алины это третье возвращение в Мерсин: впервые она играла за клуб в 2017–2019 годах, затем возвращалась в 2020 и 2023 годах. В последний раз покидала команду в декабре 2023 года, перейдя в Валенсию.

Мерсин уже провел первый матч после ее подписания — уступил Галатасараю (68:79) в чемпионате Турции. Ягупова в состав не попала.

Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Турции. Следующий матч Мерсин проведет 6 января в Кубке страны против Боташа. Также клуб выступает в Еврокубке, где в январе разыграет путевку в четвертьфинал против литовского Кибиркстиса.