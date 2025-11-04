Юта вирвала победу у Бостона, победы Лейкерс и Денвера
Милуоки выиграло у Индианы, Даллас проиграл Рокетс
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Бруклин – Миннесота 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34)
Бруклин: Томас 25, Клекстон 19 + 8 подборов + 7 передач, Клауни 15, Мартин 12, Менн 7 – старт; З. Уильямс 14, Вилсон 7, Сараф 5, Шарп 3 + 7 подборов, Демин 2, Вольф 0, Лидделл 0, Траоре 0.
Миннесота: Дивинченцо 25 + 9 подборов, Макдениэлс 22, Рендл 19 + 11 подборов + 10 передач, Гобер 15 + 12 подборов, Конли 9 + 7 передач – старт; Рид 21, Диллинджер 7, Шеннон 3, Кларк 2, Миллер 2, Хайленд 0, Беранже 0.
Индиана – Милуоки 115:117 (22:31, 31:25, 24:28, 38:33)
Индиана: Сиакам 32 + 8 передач, Джексон 21 + 10 подборов, Уокер 18 + 8 подборов, Несмит 17 + 7 подборов, Джексон 7 – старт; Шеппард 5, Бредли 4, Ферфи 3, Деннис 3, Питер 3, Робинсон-Эрл 2, Хафф 0, Маккланг 0.
Милуоки: Я. Адетокумбо 33 + 13 подборов, Грин 13, Трент 11, Роллинз 10 + 7 передач + 7 потерь, Тернер 9 + 7 подборов + 5 блок-шотов – старт; Кузма 15, Энтони 11, Портис 8, Принс 6, Симс 1, Коффи 0.
Бостон – Юта 103:105 (25:21, 21:15, 26:38, 31:31)
Бостон: Браун 36, Притчард 18, Уайт 10 + 6 передач, Кета 9 + 8 подборов, Майнотт 2 – старт; Саймонс 15, Буше 5, Хаузер 4, Гарза 2, Гонсалес 2, Шайерман 0, Тиллман 0.
Юта: Джордж 31, Маркканен 20 + 9 подборов, Нуркич 11 + 11 подборов, Михайлюк 9, Хендрикс 2 – старт; Филипповский 13 + 8 подборов, Клейтон 7 + 6 передач, Лав 5 + 7 подборов, Бейли 4, Харклесс 3.
Нью-Йорк – Вашингтон 119:102 (22:30, 35:24, 41:24, 21:24)
Нью-Йорк: Таунс 33 + 13 подборов, Брансон 16 + 9 передач, Ануноби 16 + 5 перехватов, Шемет 11, Бриджес 10 – старт; Кларксон 15, Харт 12 + 10 подборов, Макбрайд 3, Колек 2, Ябуселе 1, Хукпорти 0, Диавара 0, Дадье 0.
Вашингтон: Сарр 19 + 8 подборов + 7 передач, Джордж 15, Кулибали 15 + 7 подборов, Макколлум 5, Шемпени 4 – старт; Киспер 15, Джонсон 10, Бегли 6 + 7 подборов, Брэнем 5, Вукчевич 4, Уитмор 2, Гилл 2, Керрингтон 0 + 7 передач + 5 потерь, Райли 0, Джонсон 0.
Хьюстон – Даллас 110:102 (24:28, 34:27, 23:23, 29:24)
Хьюстон: Томпсон 27, Шенгюн 26 + 11 подборов + 6 передач, Дюрант 21, Иссон 15, Окоги 2 – старт; А. Холидей 6, Шеппард 5, Капела 4 + 8 подборов, Адамс 4 + 9 подборов, Тейт 0.
Даллас: Вашингтон 29 + 12 подборов, Кристи 17 + 6 передач, Гаффорд 14, Флегг 12, Томпсон 5 – старт; Рассел 10 + 12 передач, Маршалл 9, Сиссе 4, Уильямс 2, Харди 0, Пауэлл 0, Калеб Мартин 0.
Мемфис – Детройт 106:114 (25:32, 23:26, 26:25, 32:31)
Мемфис: Джарен Джексон 21, Морент 18 + 10 передач + 5 потерь, Лендел 13, Уэллс 4, Колдуэлл-Поуп 2 – старт; Кауард 17, Спенсер 13, Альдама 11, Ст. Уильямс 4, Бесси 3 + 10 подборов.
Детройт: Каннингем 33 + 8 передач, Стюарт 26 + 14 подборов + 4 блок-шота, Дюрен 14 + 9 подборов, Д. Робинсон 11, Томпсон 9 – старт; Холланд 14, Леверт 4, Грин 3, Рид 0.
Денвер – Сакраменто 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31)
Денвер: Йокич 34 + 7 подборов + 14 передач, К. Браун 21, Гордон 20 + 7 подборов, Дж. Мюррей 15 + 7 подборов + 7 передач, К. Джонсон 10 – старт; Б. Браун 13, Валанчунас 8, Хардуэй 5, Стротер 4, Уотсон 0.
Сакраменто: Вестбрук 26 + 12 подборов + 6 передач + 6 потерь, Дерозан 19, Шрёдер 18 + 9 передач, Лавин 15, Сабонис 13 + 17 подборов – старт; Эллис 15, Юбэнкс 10, Клиффорд 8, Картер 0.
Портленд – Лейкерс 115:123 (33:24, 20:28, 33:38, 29:33)
Портленд: Авдия 33 + 5 потерь, Шарп 23 + 7 подборов, Камара 14 + 7подборов, Холидей 8 + 6 передач, Клинган 2 – старт; Грант 18, Мюррей 6, Р. Вильямс 6, Сиссооко 5, Лав 0.
Лейкерс: Эйтон 29 + 10 подборов, Хатимура 28, Ларевия 11 + 6 передач, Смарт 9 + 5 потерь, Кнехт 8 – старт; Смит 25 + 6 передач, Джеймс-младший 5 + 6 передач, Вандербильт 4, Хейс 4.
Клипперс – Майами 119:120 (30:32, 41:34, 24:37, 24:17)
Клипперс: Харден 29 + 7 подборов + 8 передач + 7 потерь, Ленард 27, Бил 12, Д. Джонс 12, Зубац 9 + 18 подборов – старт; Коллинз 12, Данн 10, Б. Лопес 5, Пол 3, Батюм 0.
Майами: Адетбайо 25 + 10 подборов, Пауэлл 21 + 5 потерь, Виггинс 17, Митчелл 8 + 9 передач, Ларссон 7 – старт; Вейр 16, Фонтеккьо 11, Йович 7, Хакес 6, Смит 2.