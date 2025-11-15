Олег Гончар

Бывший защитник клубов НБА и Днепра Патрик Беверли арестован в Техасе по обвинению в нападении с препятствием дыханию или кровообращению — преступление третьей степени.

Инцидент произошел в Ричмонде, где полиция арестовала Беверли в пятницу, 14 ноября. По данным TMZ, нападение касается 18-летнего парня, которого Беверли застал дома с несовершеннолетней сестрой посреди ночи.

Адвокат Летиция Киньонес-Холлинз заявила, что Беверли без судимостей и беспокоился за сестру, как любой брат.

«Мы не считаем, что события произошли так, как описано, и ждем суда».

Беверли внес залог $40 тысяч и вскоре выйдет на свободу.

Беверли начал свою профессиональную карьеру в Днепре, а в НБА играл за Хьюстон, Клипперс, Лейкерс, Филадельфию, Милуоки.