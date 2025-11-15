Женская сборная Украины проиграла Болгарии в отборе на Евробаскет-2027
Самой результативной в составе сине-желтых стала Татьяна Юркевичус — 14 очков
около 13 часов назад
Фото: FIBA
Женская сборная Украины по баскетболу потерпела поражение во втором матче первого раунда отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Подопечные тренера Евгения Мурзина уступили национальной команде Болгарии.
Самой результативной в составе сине-желтых стала Татьяна Юркевичус, которая набрала 14 очков.
Евробаскет-2027. Женщины. Квалификация
Украина — Болгария 60:80 (16:30, 15: 20, 10:14, 19:16)
Следующий матч украинские баскетболистки проведут 18 ноября против Азербайджана.
Напомним, что в первой игре украинские баскетболистки обыграли Черногорию.