Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин в интервью Суспільне Спорт поделился ожиданиями от сезона-2025/26. Украинец признал, что главным стартом являются Олимпийские игры-2026, но настраивается на стабильное выступление и на Кубке мира:

С прошлого сезона для себя взял больше всего, конечно, результат, но прежде всего это опыт. Это то, что не купишь и просто так не получишь. Опыт – это такая штука, которую проходишь сам, понимаешь, как нужно действовать в определённых обстоятельствах. Жду начала сезона, мне самому интересно.

Перед первым стартом сложно оценивать свои шансы. Ожидаю (начала сезона), уверен, что всё должно быть хорошо. Делаем ту работу, которую должны выполнить. Главное – хорошо себя чувствовать, быть уверенным в стрельбе. Более чем уверен, что это может привести к хорошим результатам. Работаем не покладая рук, с нетерпением ждём начала сезона, первых гонок, чтобы увидеть, на что мы способны.

Скажу лично за себя, так как в команде у каждого свои цели и видение на ситуацию. Олимпиада – Олимпиадой, но хочется бежать весь сезон стабильно; не только хорошо пробежать Олимпиаду, но и занять хорошее место в зачёте, потому что для меня это тоже показатель. Олимпийские игры – это тоже, но я для себя лично не выделяю этого.