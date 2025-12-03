Михаил Цирук

Первая личная гонка Кубка мира 2025/26 состоялась, так что теперь новый сезон можно считать официально открытым. Женская индивидуальная гонка в Эстерсунде принесла много интересного: неожиданные призеры, не менее неожиданный провал лучшей биатлонистки прошлого сезона Франциски Пройс и новое имя в топ-10. Какой была вчерашняя гонка и что нас ожидает сегодня – расскажем далее.

Украина без очков

К сожалению, в первом личном старте нового сезона сборная Украины не смогла заработать очков. Откровенно говоря, увидев старт-лист, было понятно, что попадание хоть кого-то из наших девушек в топ-40 было бы успехом. Тем не менее, некоторые надежды на что-то большее всё же были.

Основным источником этих надежд была 26-летняя Кристина Дмитренко, которая достаточно хорошо показала себя в индивидуальных гонках прошлой кампании, заняв 27 место в зачёте этой дисциплины, а на чемпионате мира в Ленцерхайде заняла 11-е место. Однако главная надежда, в итоге, стала главным разочарованием.

Дмитренко "застрелилась" на огневых рубежах, проведя чисто только одну чистую стрельбу и допустив сразу четыре промаха, в итоге заняла 46 место - лучшее среди украинок. Конечно, есть вопросы и к темпу Кристины, так как её обошли сразу 15 биатлонисток с, как минимум, не меньшим количеством штрафных минут.

Вопросы есть и к тому, как украинская биатлонистка оправдывала свою неудачную работу на первой стойке. После гонки Кристина Дмитренко заявила, что отвлеклась на нашего болельщика. Конечно, это было сказано полушутя, но причина для того, чтобы промахиваться, всё равно недостаточно уважительная.

Другие украинки провели гонку ещё более скромно. Анастасия Меркушина разочаровала ужасным темпом, так как, ошибившись на стрельбе только трижды, заняла лишь 53 место. На шесть позиций ниже (59) с четырьмя промахами расположилась Дарья Чалик, а молодые Валерия Дмитренко (72) и Александра Меркушина (83) финишировали в начале восьмого и девятого десятка соответственно.

Победа Вирер, финская сенсация и дебют в топ-10

В целом же стартовая личная гонка сезона вышла неплохой. Золотую медаль завоевала итальянская живая легенда Доротея Вирер, которая не побеждала в личных соревнованиях КС с сезона 2022/23.

Но главной звездой гонки всё же стала не она, а 23-летняя финка Соня Лейнамо. Она заняла второе место, уступив Вирер лишь 0,3 секунды, и это попадание на подиум стало для молодой спортсменки дебютным в карьере.

Бронзовый призер также неочевиден - француженка Камиль Бенед. Ранее в личных гонках на этапах Кубка мира она никогда не поднималась выше 13 места, а здесь - сразу топ-3, а позади 25-летней биатлонистки осталась сама Лу Жанмоно. Среди других интересных моментов впервые в своей карьере в топ-10 в личных гонках КС заехала 23-летняя бельгийка Майя Клутенс, которая финишировала на 6 позиции. Так что старт сезона вышел довольно интересным и достойным внимания: теперь ждем такого же продолжения.

Мужская индивидуальная гонка: кто побежит за Украину и на что нам надеяться?

Со вчерашним днем разобрались, а уже сегодня, 3 декабря, программу личных соревнований сезона будут открывать мужчины - тоже индивидуальной гонкой. Украину в ней представят Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал. Должен был бежать еще и капитан и лидер команды Дмитрий Пидручный, однако сегодня утром отказался от участия из-за боли в горле. Но даже с таким списком спортсменов надежды на первые очки для сине-желтых в сезоне значительно выше, чем были перед стартом женщин накануне.

Состав почти оптимальный, и без лидера живой легенды Дмитрия Пидручного серьезные надежды можем возлагать и на Виталия Мандзина. В прошлом сезоне именно он стал лучшим среди сине-желтых в этой дисциплине, попав в топ-20 зачета, а его четвертое место в индивидуальной гонке в Контиолахти так и осталось лучшим личным результатом предыдущей кампании.

Так или иначе, будем болеть за всех наших. Дудченко, Тищенко и Цымбал также отнюдь не бездарные биатлонисты, так что будем надеяться на очки для каждого. О самых высоких местах речь, наверное, не пойдет, впрочем, показать более-менее достойный результат способен каждый из этих ребят, чего мы им и желаем.

В материале использованы фото Getty images, IBU