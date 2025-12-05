Украина провалила спринтерскую гонку и будет иметь только одну биатлонистку в персьюте Эстерсунда.
Чалик показала лучший результат в гонке
около 1 часа назад
На этапе Кубка мира в Эстерсунде прошел женский спринт, где лучший результат среди украинок показала Дарина Чалык — 46-е место. Чалык стала единственной украинкой, которая попала в топ-60 и стартует в персьюте.
Елена Городная с чистой стрельбой финишировала 61-й и ей не хватило одной позиции.
Отметим, что третья личная гонка подряд у Украины завершилась без очков.
Победила финка Суви Минккинен (0+0) — первое золото в карьере. Второй — Анна Магнуссон (Швеция), третей — Осэан Мишлон (Франция).
Спринт. Женщины. Эстерсунд
1. Суви Минккинен (0+0) 20:11,9
2. Анна Магнуссон (0+0) +16,6
3. Осэан Мишлон (0+0) +20,8
...
46. Дарина Чалык (0+1) +1:50,4
61. Елена Городная (0+0) +2:13,2
66. Анастасия Меркушина (0+1) +2:18,7
76. Христина Дмитренко (1+1) +2:42,5
88. Александра Меркушина (3+0) +3:15,9
Напомним, ранее стал известен состав мужской сборной Украины на спринт в Эстерсунде.
