Олег Гончар

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) официально подтвердил свой следующий бой. Поединок состоится 10 января 2026 года на Rudolf Weber Arena в Оберхаузене, Германия.

Имя соперника пока не разглашается.

Кабайел, известный своим техническим мастерством и непобежденным рекордом, в последний раз выходил на ринг в 2025 году, одержав победу, которая укрепила его позиции в дивизионе. Этот бой станет для него возможностью подтвердить статус претендента на полноценный титул WBC.

