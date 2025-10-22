Агіт Кабаєл проведет бой 10 января
Временный чемпион WBC возвращается на ринг
Агит Кабайел
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) официально подтвердил свой следующий бой. Поединок состоится 10 января 2026 года на Rudolf Weber Arena в Оберхаузене, Германия.
Имя соперника пока не разглашается.
Кабайел, известный своим техническим мастерством и непобежденным рекордом, в последний раз выходил на ринг в 2025 году, одержав победу, которая укрепила его позиции в дивизионе. Этот бой станет для него возможностью подтвердить статус претендента на полноценный титул WBC.
