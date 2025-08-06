Денис Седашов

Легендарный американский боксер Мухаммед Али назвал своего давнего соперника Джо Фрейзера одним из величайших в истории бокса. Слова приводит Secondsout.

После третьего очного боя, который вошел в историю как один из самых жестоких поединков всех времен, Али эмоционально выразил уважение к своему оппоненту:

Это было состояние, наиболее близкое к смерти, которое я только знаю. Зачем мне возвращаться и видеть ад? Он — величайший боец всех времен, если не считать меня. Мухаммед Али

Таким образом Али поставил Фрейзера сразу после себя в своем личном рейтинге лучших боксеров мира.

Вдова Мохаммеда Али прокомментировала сравнение Усика с легендой бокса.