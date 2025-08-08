Белью: «Ітаумі ще рано выходить на ринг против Усика»
Бывший чемпион мира считает, что британцу стоит пройти более длинный путь в профессиональном боксе
около 1 часа назад
Британский экс-чемпион мира Тони Беллью прокомментировал возможный бой между перспективным тяжеловесом Мозесом Итаума (12-0, 10 KO) и абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO).
В интервью DAZN Boxing Беллью высоко оценил талант 19-летнего британца, назвав его одним из самых одаренных молодых боксеров дивизиона:
Не думаю, что у кого-то ещё есть такие способности. Недостаток опыта он компенсирует мастерством.
Тем не менее, по мнению Беллью, бой с Усиком на данный момент был бы слишком преждевременным:
Он абсолютно не готов к Александру Усику. Боксер, который ещё ни разу не проходил дальше шести-семи раундов, не готов ни в коем случае.
Олимпийский призер высказался о поединке Усик – Итаума.