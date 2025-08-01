Белью ответил, нужно ли Итаоми боксировать с Усиком
Правильный совет от бывшего чемпиона мира
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью для Seconds Out поделился мыслями о возможном поединке абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) с 20-летним британцем Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO).
«Я считаю, что это ужасный бой для Мозеса Итаума – парень, кажется, еще даже не проходил дистанцию в шесть раундов.
Бросать этого ребенка к волкам на таком раннем этапе карьеры – я просто не понимаю, зачем.
Он молод, дайте ему развиваться, как всем другим боксерам, дайте ему время освоить свое дело».
Напомним, Усик в последнем бою нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде. Итаума 16 августа проведет бой против Диллиана Уайта.
Усик вернулся в Украину после реванша с Дюбуа.