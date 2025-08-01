Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью для Seconds Out поделился мыслями о возможном поединке абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) с 20-летним британцем Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO).

«Я считаю, что это ужасный бой для Мозеса Итаума – парень, кажется, еще даже не проходил дистанцию в шесть раундов.

Бросать этого ребенка к волкам на таком раннем этапе карьеры – я просто не понимаю, зачем.

Он молод, дайте ему развиваться, как всем другим боксерам, дайте ему время освоить свое дело».