Владимир Кириченко

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в первом среднем весе.

Украинец Сергей Богачук (26-3, 24 KO), который возглавлял рейтинг и имел статус обязательного претендента WBC, опустился на 8-е место после поражения в реванше от Брэндона Адамса. Сам американец сейчас находится на 6-м.

Рейтинг возглавил бывший чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 KO) – WBC уже ставил его на первое место, но после апелляции команды Богачука вернул украинца на эту позицию.

Рейтинг WBC в первом среднем весе

Чемпион: Себастьян Фундора (США)

Временный чемпион: Вирджил Ортис-младший (США)

1. Джарон Эннис (США)

2. Бакари Самаке (Франция)

3. Кит Турман (США)

4. Каллум Уолш (Ирландия)

5. Эриксон Лубин (США)

6. Брэндон Адамс (США)

7. Эрмал Хадрибей (Албания)

8. Сергей Богачук (Украина)

9. Исраил Мадримов (Узбекистан)

10. Уисма Лима (Португалия)

Напомним, Богачук без шансов проиграл Адамсу в реванше.