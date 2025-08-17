Олег Шумейко

Сергей Богачук (26-2, 24 KO) проведет поединок 13 сентября, сообщает Boxing Scene.

По информации источника, украинец в андеркарде вечера бокса Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд проведет реванш с Брендоном Адамсом (25-4, 16 KO). Отметим, что в марте 2021 года Адамс нанес Богачуку первое поражение в карьере, выиграв техническим нокаутом в восьмом раунде.

Напомним, что Богачук отказался от поединка с Джароном Эннисом (34-0, 30 KO.