Владимир Кириченко

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) начал в Дублине тренировочный лагерь для подготовки к своему следующему бою.

Вероятно, его бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком не состоится следующим. Согласно The Ring, Паркер близок к подписанию соглашения о бою 25 октября с другим известным супертяжеловесом.

Ранее его менеджер Спенсер Браун говорил, что кандидатами на бой с Джозефом являются Дерек Чисора, Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли. По информации BoxingScene, именно Уордли считается фаворитом на этот поединок.

Напомним, Джозеф является обязательным претендентом на бой против абсолютного чемпиона дивизиона Усика. Этот бой уже санкционирован WBO, однако команда украинца сделала запрос на отсрочку переговоров из-за травмы.

После этого в сети появилось видео, где он танцует под песню DOROFEEVA – это вызвало недовольство у представителей Джозефа. В результате WBO потребовала от Усика предоставить обновлённое медицинское заключение.