Олег Гончар

В главном поединке боксерского шоу в Манчестере Джошуа Буатси (20-1, 13 КО) завоевал вакантный пояс WBA International в полутяжелом весе, победив Зака Паркера (26-2, 18 КО).

Бой получился грязным и не слишком зрелищным: Паркер делал ставку на защиту, клинчи и небольшие нарушения правил, такие как хватание рук. Буатси выглядел агрессивнее, но не мог найти ритм и ему не хватало серийности и жесткости.

В пятом раунде Джошуа наконец добавил и Паркер несколько раз оказывался на канвасе после клинчей, но рефери не засчитал нокдаун.

Паркер боксировал пассивно, много двигался, менял стойки, но как боксер он в этом поединке был лучше. Однако, судьи отдали победу Буатси: 96-94, 96-94, 95-95.

