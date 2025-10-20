Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли дал однозначный прогноз на бой Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO). Слова эксперта приводит fightnews.info:

Мне понадобился один раунд, чтобы разобрать бой Уорли и Паркера. Уорли окажется в нокауте. Этот бой максимум продлится 4-5 раундов, потому что Паркер нокаутирует его ударом справа. Возможно, это будет одиночный удар, который последует после комбинаций.

Уорли наклоняется назад. Поэтому он переносит почти весь вес на заднюю ногу. Это означает, что Уорли может взорваться, когда идет вперед – это замечательно. Но когда нужно защищаться, он выглядит застрявшим в болоте. Уорли не может оттолкнуться передней ногой, чтобы уйти с дороги. Паркер поймает его либо встречным ударом, либо когда он будет стоять прямо.