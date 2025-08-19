Владимир Кириченко

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Франсис Нганну (0-2, Бокс) поделился планами на следующий поединок.

Ты упомянул бой с Деонтеем Уайлдером. Это очень интересно. Это то, что ты сейчас активно преследуешь?

«Да, конечно».

Были уже какие-то переговоры между тобой и его командой?

«Мы еще лично не контактировали, но это произойдет скоро».

Скоро поговорите с ними?

«Да, мы еще некоторые вещи согласовываем. Но я продолжаю тренироваться. Я в тренировочном процессе».

Был бы это твой приоритетный выбор сейчас? Если у тебя была бы возможность выбрать что угодно, бой номер один – это был бы Деонтей Уайлдер в боксерском поединке?

«Я бы так сказал. Поскольку бой с Джоном Джонсом сорвался, я не могу быть его частью».

Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не можешь быть его частью?

«Нет, я не говорю, что не могу быть его частью. Я говорю, что он не может быть моим главным выбором».

Понятно. Хорошо, тогда среди тех, что доступны?

«Да».

Francis Ngannou's top choice for his next fight is Deontay Wilder:



"We haven't engaged personally, but it's gonna be soon.



We are setting some things up... I'm training." pic.twitter.com/Utwzc6yYLt — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 18, 2025

Нганну последний бой провел в PFL в октябре прошлого года, досрочно победив Ренана Феррейру.

В профессиональном боксе Франсис провел 2 поединка – проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее Нганну ответил, вернется ли он в UFC.