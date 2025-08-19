Бывший чемпион UFC проведет бой с Вайлдером
Звезда ММА уже начала готовиться к бою
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Франсис Нганну (0-2, Бокс) поделился планами на следующий поединок.
Ты упомянул бой с Деонтеем Уайлдером. Это очень интересно. Это то, что ты сейчас активно преследуешь?
«Да, конечно».
Были уже какие-то переговоры между тобой и его командой?
«Мы еще лично не контактировали, но это произойдет скоро».
Скоро поговорите с ними?
«Да, мы еще некоторые вещи согласовываем. Но я продолжаю тренироваться. Я в тренировочном процессе».
Был бы это твой приоритетный выбор сейчас? Если у тебя была бы возможность выбрать что угодно, бой номер один – это был бы Деонтей Уайлдер в боксерском поединке?
«Я бы так сказал. Поскольку бой с Джоном Джонсом сорвался, я не могу быть его частью».
Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не можешь быть его частью?
«Нет, я не говорю, что не могу быть его частью. Я говорю, что он не может быть моим главным выбором».
Понятно. Хорошо, тогда среди тех, что доступны?
«Да».
Нганну последний бой провел в PFL в октябре прошлого года, досрочно победив Ренана Феррейру.
В профессиональном боксе Франсис провел 2 поединка – проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.
