Олег Гончар

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подаст апелляцию в Верховный суд Норвегии, чтобы оспорить приговор о заключении на 3 года и 1 месяц за коррупцию, вынесенный в апреле 2024 года, сообщает NRK.

Адвокат Бессеберга Фредрик Берг заявил, что защита считает норму о взяточничестве нечеткой, а приговор содержит разногласия, которые требуют уточнения Верховным судом.

«Мы считаем логичным, чтобы Верховный суд уточнил, что именно следует рассматривать как взятку. Это непростая норма, а приговор свидетельствует о ее противоречивости».

Берг подчеркнул, что суд признал ложными обвинения в сговоре Бессеберга с Россией, что стало значительным облегчением для 79-летнего норвежца, ведь эти подозрения причиняли ему травму годами.

Бессеберг, возглавлявший IBU с 1993 по 2018 год, был обвинен независимой комиссией IBU в получении взяток от российских функционеров, включая дорогие часы, услуги проституток и поездки на охоту, а также в содействии сокрытию допинговых нарушений российских биатлонистов. В 2023 году его пожизненно отстранили от работы в биатлоне.

В 2025 году апелляционный суд сократил срок заключения на один месяц, но Бессеберг продолжает бороться за полное оправдание.

Напомним, ранее российских биатлонистов не допустили до Олимпиады-2026.