Владимир Кириченко

Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (26-2, 24 KO) для YouTube-канала Best Womens Boxing Show PERIOD поделился ожиданиями от поединка абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем дивизионе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Вы участвуете в андекарде одного из крупнейших боев в боксе. Для нас, поклонников бокса, это настоящий Супербоул. Канело против Кроуфорда. Кто победит и как?

«Я думаю, что Канело, потому что это не весовая категория Кроуфорда.

Послушайте, Кроуфорд в полусреднем весе был хорошим боксером. Он был как король. Поднялся до первого среднего – Мадримов создал ему большие проблемы, понимаете? Сейчас он перешел на две категории выше, это слишком.

Я думаю, что у него нет такой силы, как у Канело. Канело сильнее, Канело мощнее. Переход на две категории выше — это большая ошибка, это слишком. Несколько боев до того он выступал в полусреднем весе, а сейчас второй средний. Для меня это слишком».

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

