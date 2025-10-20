Олег Шумейко

Бывший чемпион WBC Виктор Постол (33-5, 12 KO) высказался vringe.com о потенциальном последнем поединке в карьере Александра Усика (24-0, 15 KO).

Слышал, что Тайсон Фьюри хочет третий бой с Александром. Саша доказал всё, что можно доказать. И доказал всем. Так что, возможно, это будет какой-то денежный бой. Я так думаю. А с кем? Я даже не знаю, как они там договорятся.

Саше всё по зубам. Нет такого, кто мог бы создать ему проблемы.

О поединке Усик – Итаума

Видел! Мне кажется, ему ещё рано. Возможно, рано. Но он действительно неплох.

О бою Усик – Джейк Пол в октагоне

Не думаю, что это случится… Не думаю, что так и будет. Это уже было бы, как говорят, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что этого не будет.

Напомним, что Усик может выступить в BKFC.