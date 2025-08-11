Денис Седашов

Тяжеловес Мартин Баколе (21-2, 16 KO) поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) и Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО), который состоится на этих выходных в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В интервью Seconds Out Баколе заявил, что отдаёт предпочтение Итауме, считая его более подвижным и техническим боксёром.

Ітаума много двигается, он — небольшой тяжеловес, как и Усик. Ему не нужно стоять лицом к лицу с большим соперником — он может нокаутировать Уайта. Если же Уайт сможет сохранить подвижность и сбросить вес, то будут шансы, но сейчас время Итаумы. Мартин Баколе

