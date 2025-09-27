«Час Канело вже минув». Фроч — про перемогу Кроуфорда
Экс-чемпион мира отметил, что 67 боев оставили след на Альваресе
около 17 часов назад
Бывший чемпион мира по боксу британец Карл Фроч в комментарии Football Blog поделился впечатлениями от боя между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.
Кроуфорд пропускал лишь отдельные удары и выглядел совершенно уверенно. Казалось, ему было легко. На мой взгляд, он полностью контролировал бой. А вот у Канело уже позади лучшие годы — 67 поединков оставили свой след, и пик формы он прошел.
Напомним, поединок состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113).
Канело возглавил рейтинги WBC и WBO в суперсреднем дивизионе.