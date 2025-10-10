Чисора отказался от боя за 2 миллиона фунтов — объяснил почему
41-летний британский боксер не захотел выходить на ринг против Итаумы
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
41-летний британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) рассказал, что отклонил предложение провести свой юбилейный, 50-й бой против молодого соотечественника Мозеса Итаума (13-0, 11 КО). Слова приводит talkSPORT.
Мне предложили бой с Мозесом Итаумой в Саудовской Аравии. Я спросил: “Сколько платите?” Они говорят: “Два миллиона”. Я ответил: “Нет, я пас.
Оба британца выступят 13 декабря в Манчестере в одном вечере бокса. Ожидается, что это выступление станет прощальным для Чисоры, который завершает долгую карьеру.
Дерек Чисора объявил о своем последнем 50-м бою.