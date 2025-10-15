Чисора прогнозирует нокаут от Вордли в бою с Паркером
Британец ставит на победу Ворлда 25 октября
около 1 часа назад
Дерек Чисора
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился прогнозом на бой между временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) и обладателем временного титула WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО). Поединок состоится 25 октября, сообщает British Boxing News.
«Я чувствую, что Фабио выиграет этот бой нокаутом. Не знаю почему, но это как угадать числа в лотерее. У Фабио сейчас все складывается, и после последнего боя ему есть что доказывать. Я знаю его давно – он настоящий зверь. Паркер тоже силён, но Уордли победит. Ставьте на это дом».
30-летний Вордли и 33-летний Паркер проведут бой 25 октября в Лондоне.