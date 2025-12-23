Денис Седашов

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) рассказал, при каких условиях он готов выйти на бой против Кейшона Дэвиса (24-0, 11 КО).

Ранее Стивенсон неоднократно заявлял, что поединка с другом и коллегой не будет из-за дружеских отношений.

Почему я должен сражаться со своим братом перед всем миром? Это испытание для нас обоих. Должен быть победитель и тот, кто проиграет, и это может повлиять на наши отношения, создав ситуацию, которой ранее между нами не было. Шакур Стивенсон

Shakur Stevenson says he is only fighting Keyshawn Davis for 500 Million😳



Why am I fighting my brother someone that I love when that can fuck up our relationship I’m competitive as fuck and I’m not letting no nigga beat me I don’t care who it is-



📹: @ArtOfDialogue_ #Boxing pic.twitter.com/qYPUDOESzO — Pound4Pound (@Pound4our4Pound) December 22, 2025

По его словам, поединок возможен лишь при условии компенсации в 500 миллионов долларов, чтобы они могли обеспечить свои семьи на всю жизнь.

Шакур возвращается на ринг 31 января 2026 года в поединке против Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).

Вайлдер сообщил, что будет боксировать еще 10 лет.