«Чому я маю битися зі своїм братом?»: Стівенсон о возможном поединке с Дэвисом
Американец назвал сумму гонорара, за которую они проведут бой
около 5 часов назад
Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) рассказал, при каких условиях он готов выйти на бой против Кейшона Дэвиса (24-0, 11 КО).
Ранее Стивенсон неоднократно заявлял, что поединка с другом и коллегой не будет из-за дружеских отношений.
Почему я должен сражаться со своим братом перед всем миром? Это испытание для нас обоих. Должен быть победитель и тот, кто проиграет, и это может повлиять на наши отношения, создав ситуацию, которой ранее между нами не было.
По его словам, поединок возможен лишь при условии компенсации в 500 миллионов долларов, чтобы они могли обеспечить свои семьи на всю жизнь.
Шакур возвращается на ринг 31 января 2026 года в поединке против Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).
