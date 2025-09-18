Чжан Чжилей открывал ресторан в Нью-Йорке
Китайский боксер представил заведение возле Таймс-сквер, соединив кухню и элементы национальной культуры
около 1 часа назад
Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) вместе с партнером Питером Сонгом открывает ресторан Three Kingdoms BBQ на Таймс-сквер, Нью-Йорк, сообщает Fightnews.
Название заведения вдохновлено романом «Роман о Трех царствах», который символизирует преданность и братство.
Ресторан предлагает мини-грилли на столах, позволяя гостям готовить мясо по своему вкусу.
«Дух Троецарствия — основа нашего бренда. Хочу, чтобы фанаты бокса и друзья собирались, пробовали барбекю и говорили о спорте».
Питер Сонг, чей опыт включает рестораны, рекомендованные Michelin, обеспечит высокое качество.
Последний бой Чжилея завершился поражением нокаутом от Агита Кабайела 22 февраля 2025 года. Свой следующий бой Чжан хочет провести с Тайсоном Фьюри.
