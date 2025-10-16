«Деньги должны работать». Усик рассказал, куда инвестирует свои деньги после боёв
Боксер рассказал, что уже несколько лет развивает собственную бизнес-экосистему
около 1 часа назад
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) поделился деталями своей предпринимательской деятельности.
Во время выступления на Международном киевском экономическом форуме спортсмен рассказал, что активно развивает собственные бизнес-проекты.
Я интересуюсь бизнесом больше, чем интересовался, например, пять лет назад, потому что понимаю, что деньги должны работать. Просто кайфовать, покупать себе бриллианты и золото — это не для меня. Не люблю хвастаться.
Боксер пояснил, что у него есть собственная компания Ready To Fight, которая сочетает спорт и бизнес. Кроме этого, Усик инвестирует в производство и финансовые инструменты.
Профессиональный бокс на 50 процентов это спорт, а на 50 – бизнес. Будете проигрывать в спорте, будете проигрывать в бизнесе. Вы должны держать баланс. Как компания мы можем вести спортсмена как промоутеры, заниматься адвокацией, менеджментом, сформировать команду. Кроме того, мы изготавливаем экипировку, немного строим. Есть завод по переработке стекла, ценные бумаги, эксклюзивные машины.
