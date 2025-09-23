Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) заявил, что не считает блогера и боксера Джейка Пола серьезным соперником в их показательном поединке. Слова приводит The Sun.

Я намного быстрее его. Он, конечно, сильнее и больше, но всем известно, что высокому боксеру иногда трудно против низкорослого. Он неплохой боксер и продержится пару раундов, но как только дело станет серьезным, вы все знаете, что будет. Джервонта Дэвис

Со своей стороны Джейк Пол выразил уверенность в собственных силах и заявил о возможности нокаута Дэвиса, утверждая, что способен завершить бой досрочно.

Бой состоится 14 ноября в Майами. Поединок вживую будет транслировать Netflix.

