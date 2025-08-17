Олег Гончар

Тренер британского боксера супертяжеловеса Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) Бен Дэвисон прокомментировал впечатляющую победу своего подопечного над Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО). Слова тренера привел портал talkSPORT.

Дэвисон признался, что предвидел такой результат, отметив невероятную силу Итаума.

Я видел, как в зале он буквально уничтожает соперников, идет вперед и ломает их. Бен Девисон

Тренер отметил, что даже несколько раундов с Мозесом представляют собой серьезное испытание.

Бен признал статус Уайта как легенды британского бокса, но разочарован нокаутом в первом раунде, поскольку считает, что Мозесу необходим опыт в долгих поединках.

Минус в том, что мы до сих пор ищем для Мозеса возможность набрать больше раундов. Бен Девисон

В то же время он выразил удовлетворение от работы с Итаумой, назвав это истинным удовольствием, и намекнул на планы относительно будущих соперников. В настоящее время у них уже есть варианты, но имена оппонентов не хотят озвучивать, чтобы не возросла их цена.

Напомним, после боя Итаума сказал, что ему пока еще рано вызывать на бой Александра Усика.