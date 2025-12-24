«Договорились о невероятном бою»: Уоррен готовит громкое объявление
Промоутер не стал раскрывать имена участников
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Глава промоутерской компании Queensberry Фрэнк Уоррен объявил в соцсетях о заключении сделки на перспективный боксерский поединок.
По словам Уоррена, бой обещает быть ярким и интересным для болельщиков.
Только что договорились о невероятно крутом бое! Следите за объявлением, очень рад поделиться новостями!
