26 августа 2023 года польский Вроцлав принимал поединок, ставший одним из самых громких событий года в супертяжелом весе. Ставки на бой Усик Дюбуа за титулы WBA, WBO, IBF и IBO собрал на стадионе «Тарчинский Арена» более 40 тысяч болельщиков. Александр Усик защищал чемпионские пояса впервые после победы над Энтони Джошуа. Британский претендент Даниэль Дюбуа имел шанс войти в историю, но в итоге его попытка не стала успешной.

Выбор Вроцлава был стратегическим: значительная часть присутствующих поддерживала украинского боксера. Усик чувствовал себя уверенно в атмосфере, напоминавшей домашнюю, тогда как Дюбуа сталкивался с давлением трибун с самого старта.

Первые раунды: ритм чемпиона

С первых минут Усик начал демонстрировать привычное тактическое преимущество. Его джеб, работа ног и умение контролировать дистанцию сразу стали проблемой для Дюбуа. Британець пытался давить, но действовал слишком прямолинейно. Оба спортсмена провели первый и второй раунды осторожно, без риска. Однако именно украинец задавал темп и лучше читал действия соперника.

Пятый раунд: спорный эпизод

В пятом раунде произошло ключевое событие боя — удар Дюбуа ниже пояса. Усик упал и взял паузу для восстановления. Судья классифицировал действие как нелегальный удар, что дало украинцу полные пять минут для реабилитации. Команда британца настаивала, что удар был в разрешенную зону. Однако большинство независимых экспертов, включая профессиональных судей, признали, что попадание было ниже пояса. В конце концов, поединок продолжился без снятия очков.

Восстановление и наращивание темпа

После восстановления Усик изменил стиль. Если в предыдущих раундах он работал на дистанции, то теперь начал навязывать инициативу. Его удары стали жёстче, а движение — агрессивнее. Дюбуа же выглядел уставшим, чаще пропускал удары, а его защита начала разрушаться. К восьмому раунду чемпион полностью захватил контроль над рингом.

Нокаут в десятом: кульминация поединка

В десятом раунде Усик начал серию ударов, завершив комбинацию точным боковым. Дюбуа упал, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу техническим нокаутом. Это был логичный финал боя, в котором британец потерял темп еще на экваторе, а Усик лишь добавлял.

Итоговая статистика

По данным Compubox, Усик нанес 329 ударов, из которых 88 были точными. Дюбуа ответил лишь 47 точными из 238. Украинец превзошел соперника по всем ключевым параметрам — точность, активность, оборона. Его доминирование было безоговорочным.

Ошибки претендента: что не сработало у Дюбуа

Главной проблемой британца стала слабая подготовка к мобильному сопернику. Его атаки были предсказуемыми, движение — ограниченным. Недостаток выносливости и отсутствие вариативности в стратегии стали решающими факторами. Дюбуа не имел плана на случай, если темп задавал Усик, и не смог адаптироваться по ходу боя.

Преимущества Усика: опыт, техника, психология

Усик в очередной раз доказал, что является не только физически, но и ментально сильным бойцом. После контроверсионного удара ниже пояса он не потерял концентрации, а напротив — усилил давление. Его способность подстраиваться под стиль соперника и контролировать ситуацию в ринге — это ключевой компонент успеха.

Уроки перед реваншем: что следует учесть

Оба таборы имеют материал для анализа. Команде Дюбуа необходимо работать над выносливостью, разнообразием ударов, психологической стойкостью. Усику же следует подготовиться к более агрессивному сопернику, сосредоточиться на защите корпуса и поиске новых решений для потенциальной контратакующей модели боя.

Ожидания от второй встречи

Реванш обещает быть не менее напряженным. Если Дюбуа сделает выводы и кардинально изменит подход, он сможет навязать борьбу. Но если Усик сохранит форму и добавит в скорости, британцу будет еще труднее. В любом случае — нас ждет бой, где на кону будет стоять больше, чем пояса.