Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) обратился к своему промоутеру, главе Matchroom Эдди Хирну.

«Эдди, твоя семья покорила дартс, снукер, пул, бокс, рыбалку, гольф, владела футбольным клубом («Лейтон Ориент», а сейчас спонсирует «Брентвуд Таун» – прим.), а также имела присутствие в баскетболе, нетболе и гимнастике.

Я считаю, что «мы» могли бы рассмотреть индустрию футбольных агентств и иметь там сильное влияние.

Представь, если бы мы были менеджерами игрока, который помог Англии выиграть чемпионат мира.

Позвони мне завтра, друг».