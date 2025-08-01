Джошуа предложил Гирну вместе войти в футбольную индустрию.
Интересное предложение от бывшего чемпиона мира
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) обратился к своему промоутеру, главе Matchroom Эдди Хирну.
«Эдди, твоя семья покорила дартс, снукер, пул, бокс, рыбалку, гольф, владела футбольным клубом («Лейтон Ориент», а сейчас спонсирует «Брентвуд Таун» – прим.), а также имела присутствие в баскетболе, нетболе и гимнастике.
Я считаю, что «мы» могли бы рассмотреть индустрию футбольных агентств и иметь там сильное влияние.
Представь, если бы мы были менеджерами игрока, который помог Англии выиграть чемпионат мира.
Позвони мне завтра, друг».
Джошуа не выходил на ринг с сентября 2024 года, когда проиграл нокаутом Даниелю Дюбуа. Энтони перенес операцию на локте.
Напомним, основатель Matchroom Boxing рассказал, сколько еще боев проведет Джошуа.
Поделиться