Олег Гончар

Временный чемпион WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) прокомментировал заявление о том, что абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) хочет побиться с победителем его поединка против обладателя временного титула WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО). Об этом Паркер рассказал в интервью The Ring.

Паркер признал, что возможность боя с Усиком в 2026 году мотивирует, но подчеркнул, что его основная цель – победа над Вордли 25 октября. Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен исключительно на подготовке к этому поединку, а будущие планы, включая потенциальный бой против Усика, рассмотрит после завершения субботнего боя.

Поединок Паркера и Вордли станет ключевым для определения претендента на бой с Усиком.