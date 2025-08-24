«Единый – это Усик». Хэй – о перспективах Итаумы
Дэвид признался, что никогда раньше такого не видел
14 минут назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй в интервью iFL TV высказался про Мозеса Итауму (13-0, 11 KO) и назвал единственного, кто может одолеть британского проспекта:
Да, я думаю, что он победит всех. Единственный человек – это Усик. Единственный, кто имеет шанс против него, – это Усик, учитывая вес той победы над Диллианом Уайтом. Звучит безумно, я знаю, но в его игре нет никаких пробелов. Я не вижу, куда кто-то может проникнуть. Все просто очень чисто. Не думаю, что я раньше такое видел.
Напомним, 17 августа Итаума нокаутировал Диллиана Вайта в первом раунде.