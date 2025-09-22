Боксёрский обозреватель Макс Келлерман высказался о бое Шакура Стивенсона (24-0, 11 KO) и Теофимо Лопеса (22-1, 13 KO). Слова эксперта приводит vringe.com:

Шакур Стивенсон и Теофимо Лопес проводят дуэль взглядов. В чём для меня безумие в таком поединке? Я помню, как я был маленьким ребёнком, и Шугар Рей Леонард выиграл золотую медаль, а потом он бьётся с Бенитесом за титул, потом дважды бьётся с Дюраном, потом он бьётся с Хирнсом. Не потребовалось 100 лет, чтобы устроить бой. Но что свирепого в этом поединке - это то, что это настоящий супербой. И я говорил это в трансляции боя Кроуфорд - Канело: «Такого не может быть». Реальный супербой - это когда в эпохе оседает пыль и остаётся только два бойца. Али и Фрейзер, Леонард и Хаглер, Мейвезер и Пакьяо - это супер бои. Кроуфорд и Канело - эти двое великие бойцы эпохи. Вот этот поединок (Стивенсон - Лопес) мог бы легко состояться в конце эры, потому что Теофимо может быть бойцом, который останется, и Шакур может быть таким же. Но этот бой может произойти сейчас!

Я люблю поединки со скоростными шахматами. Не каждый бой должен быть рок-н-роллом, правда? Эстетически могут быть проблемы, потому что кому-то нужно выходить на позицию лидера, а они оба контрпанчеры. Но у Теофимо есть углы, работают ноги, что может беспокоить такого парня, как Шакур. Теофимо победил Ломаченко, когда Ломаченко был на вершине мира.

Обычно в боях такого масштаба или такого уровня выигрывает боец с лучшей защитой. Я думаю, что история говорит, что обычно так и происходит в бою между элитными парнями. У Шакура защита лучше, но Теофимо Лопес, когда он был андердогом, а это было в двух боях, он провёл лучшие бои в карьере. Будет ли Шакур, который побил Сепеду, достаточно хорошим бойцом, чтобы победить Теофимо, который победил Ломаченко? Нужно ли Шакуру найти ещё одну передачу, чтобы победить Теофимо?

Теофимо уже сражался с бойцами уровня Шакура, лучше ли Шакур за Ломаченко или нет - это неважно, но это бойцы сравнимого класса, а Шакур никогда не сражался с кем-то подобным Теофимо Лопесу.