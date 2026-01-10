Денис Седашов

Кубинец Жадьер Эррера (18-0, 16 КО) одержал досрочную победу в поединке за временный титул WBC в легком весе. Бой состоялся 10 января в Оберхаузене (Германия), где 23-летний боксер встретился с панамцем Рикардо Нуньесом (26-8, 22 КО).

Поединок завершился в восьмом раунде — рефери остановил бой после серии точных атак Эрреры. При этом начало встречи было непростым для кубинца: уже в первом раунде он побывал в нокдауне.

Momento en que el réferi finaliza el combate y, al mismo tiempo, cae al intentar detener la pelea.



🇵🇦 Ricardo “Científico” Núñez vs 🇨🇺 Jadier Herrera



El cubano se convierte en campeón mundial interino ligero CMB.



📹: @daznboxing pic.twitter.com/ZWnVSpfkTy — Lo Mejor del Boxeo (@LoMejorDelBoxeo) January 10, 2026

Бой состоялся в андеркарде противостояния между Агитом Кабайелом и Дамьяном Книбой.

Кабайел заявил, что его избегают в супертяжелом весе.