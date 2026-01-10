Еррера после нокдауна нокаутировал Нуньеса и завоевал временный титул WBC
Поединок завершился в восьмом раунде
Кубинец Жадьер Эррера (18-0, 16 КО) одержал досрочную победу в поединке за временный титул WBC в легком весе. Бой состоялся 10 января в Оберхаузене (Германия), где 23-летний боксер встретился с панамцем Рикардо Нуньесом (26-8, 22 КО).
Поединок завершился в восьмом раунде — рефери остановил бой после серии точных атак Эрреры. При этом начало встречи было непростым для кубинца: уже в первом раунде он побывал в нокдауне.
Бой состоялся в андеркарде противостояния между Агитом Кабайелом и Дамьяном Книбой.
