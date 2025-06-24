Олег Гончар

Британский супертяжеловес Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA, IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и владельцем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Об этом он рассказал в интервью Seconds Out.

«Я не переоцениваю значение спаррингов, но сложно не поддерживать Усика — он выдающийся чемпион. Дюбуа — молодой и амбициозный боец, так что нас ждет захватывающий поединок. Прогнозировать результат трудно, но это точно будет качественный бой». Фрейзер Кларк

Кларк, который участвует в подготовке Усика к бою в качестве спарринг-партнера, ранее спаррингировал как с украинцем, так и с Дюбуа, что дает ему особое видение противостояния.

Напомним, что реванш Усик-Дюбуа состоится 19 июля.

В первом поединке в августе 2023 года Усик победил нокаутом в 9-м раунде, защитив свои титулы.